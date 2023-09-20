محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن التطوير والرصف مستمر في كل مدن المحافظة لإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشاريع الرصف والتطوير الجارية التي تشهدها مدينة كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال بطريق ترعة النعناعية، والذي يتم إنشاؤه بطول 3500 متر وعرض 7 أمتار، ضمن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية وطرق رئيسية، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، وخاصة المؤدية للمصانع والشركات.

كما تفقد المحافظ شارع الزربيني أمام المحكمة، موجها بنقل الباعة الجائلين من الشارع، ورصف الجزء الأخير من شارع سعد زغلول بكفر الزيات، حيث تم رصف الشارع بالخرسانة العادية سمك 20 سنتيمترا حتى نهاية موقف المحكمة بطول 550 مترا وعرض متوسط 6.5 متر.

وتم رصف الجزء الأول بطول 150 مترا بالطبقة الأسفلتية، ورصف باقي الشارع بالخرسانة العادية سمك 20 سنتيمترا؛ نظرا لطبيعة الشارع، وكونه سوق رئيسي للمدينة وتعرضه للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، ولذلك تم رصفه بالخرسانة، وشملت أعمال تطوير الشارع عمل أرصفة متكاملة من الخرسانة العادية المطبوعة لعدم مناسبة بلاط الانترلوك لطبيعة نشاط الشارع، بالإضافة إلى تفقد تأهيل وتطوير شارع الشيخ صالح.