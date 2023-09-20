مصطفى الفقي: تأييد مؤسسات الدولة للرئيس في الانتخابات تصرف غريزي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الدولة لديها نوايا طيبة فيما يتعلق بالوقوف على مسافة واحدة من المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هناك حرصا شديدا من الدولة على أن تكون الانتخابات محايدة تدفع بشخص الرئيس أيا كان إلى مقدمة الشعب لتقوده.

وعلق خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، وطلبه الوقوف من مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من المرشحين المحتملين للرئاسة، مؤكدا أن تأييد المؤسسات المصرية للرئيس المرشح وهو على مقعد الحكم، تصرف غريزي ولا أحد يستطيع مقاومة ذلك، وموجود في الدول الغربية.

وأشار إلى أنه لا يمكن توقع حدوث قفزة ديمقراطية بمصر بين ليلة وضحاها، لأن الأمور بها الكثير من التطور والتدرج الذي يتحتم على الجميع تقبله، منوها بأن هناك بعض الأصوات لا تضع نفسها في قالب الواقع وتعقد مقارنات غير ممكن لا زمان ولا مكان بينما الواقع غير ذلك على الإطلاق.

واقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له اليوم، عدة إجراءات لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء فيه: «إذا كان مطلوبا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على منصب الرئيس، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب، في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييدات، والاتصال بالناخبين، والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ».