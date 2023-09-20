الصليب الأحمر الألماني يرسل مواد إغاثة إلى ليبيا

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يعتزم الصليب الأحمر الألماني إرسال مواد إغاثة إلى المناطق التي تضررت من الفيضانات في ليبيا.

وقال الصليب الأحمر الألماني، إن هناك حاجة ماسة إلى أشياء من بينها المياه والمرافق الصحية وتعزيز النظافة الصحية.

وأوضح الصليب الأحمر، أن طائرة محملة بأنظمة معالجة مياه الشرب وخزانات ومضخات لمياه الشرب ستقلع من مطار لايبتسيج هاله شرقي ألمانيا متوجهة إلى ليبيا بعد غد الجمعة.

وكان إعصار "دانيال"، ضرب ليبيا في العاشر من الشهر الجاري، حيث كانت منطقة درنة أكثر المناطق تضررا من الإعصار؛ وتم إعلان هذه المنطقة أمس الثلاثاء منطقة غير صالحة للسكن.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تحديد وفاة ما يقرب من 4000 شخص بسبب الكارثة.