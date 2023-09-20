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وزيرة الاقتصاد الليتوانية: خطة ألمانيا لنشر لواء عسكري يساعد في دفع الاستثمار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 3:06 م

ذكرت وزيرة الاقتصاد الليتوانية، أوسيرين ارمونتيا، اليوم الأربعاء، أن خطة ألمانيا لنشر لواء عسكري في بلادها، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مهم، ليس فقط لأسباب أمنية، لكن أيضا المساعدة في دفع الاستثمار في الدولة الواقعة في البحر الأسود.

وأضافت الوزيرة: "الآن، عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، هذا أمر مهم للغاية لأن ألمانيا هي شريكنا التجاري الأول. وجودهم العسكري والتزامات الناتو هنا، يعني وجودهم على الأرض. اعتقد أن المستثمرين يمكن أن يشعروا بالأمن هنا، تماما مثل وطنهم".

وكانت ألمانيا وافقت على نشر حوالي أربعة آلاف جندي مستعدين للقتال في ليتوانيا.

وأضافت الوزيرة أن بعض الشركات الأجنبية التي لديها أعمال في ليتوانيا، أعادت تقييم المخاطر بعدما شنت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتتاخم ليتوانيا جيب "كاليننجراد" الروسي، وبيلاروس، حليفة روسيا.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لأن المستثمرين لم يغادروا ليتوانيا، ولا يعتزمون ذلك.


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