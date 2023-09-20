النائب علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يحقق الشفافية

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح عابد، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر.

وأعرب عن ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.

وأضاف أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكل المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب خلال الانتخابات.