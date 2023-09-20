دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا تدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية

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دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية بعدما أصدرت المحكمة العليا في العراق حكما قد يهدد اتفاقية قائمة بين البلدين منذ عشر سنوات.

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد قرار للمحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية اتفاقية تنظم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المحكمة إن القانون الذي تم التصديق بموجبه على الاتفاقية كان يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتم التوصل إلى الاتفاقية في عام 2012 وصدقت عليها كل دولة في مجلسها التشريعي عام 2013.

ويأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.

وذكر البيان: "دعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية.. كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012".

وورد في البيان: "دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن".

وجرى ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في 1993، بعد غزو العراق للكويت لكنه لم يغط طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.