إيران تهدد بضربات مستمرة لمناطق شمال العراق بسبب «تهديدات»

قال الحرس الثوري الإيراني، إن المنطقة بأكملها توصلت اليوم إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير ما سماها «الجماعات الانفصالية» في شمال العراق.

وأعرب المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تختفي جماعة "كومله، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفِ العراق بوعده، سندمر هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل».

وتابع: «نأمل أن تؤدي هزيمة أعمال الشغب العام الماضي واعترافات هذه الجماعات، إلى تهيئة الظروف بحيث لا نشهد بعد الآن اختلال أمن بلادنا في أي جزء من البلاد».

وأشار إلى أن معظم الأسلحة التي وصلت إلى أيدي من وصفهم بـ«مثيري الشغب» العام الماضي جاءت من معابر كوملة، مؤكدا أنه بفضل يقظة عملاء استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تم اكتشاف وتحييد معظمهم وتعرضهم لضربات صاروخية للقوات البرية، على حد قوله.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد أمس الثلاثاء، أنه تم تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بلاده والعراق.

ونقلت وكالة «فارس»، عن ناصر كنعاني، أن العراق نفذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع إيران، على رأسها إغلاق قواعد الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، ونقل عناصرها إلى أماكن بعيدة عن الحدود المشتركة بين بلاده والعراق.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن العراق ملزم، بناء على تلك الاتفاقية الأمنية، بإخلاء مقرات الجماعات المسلحة في كردستان العراق، ووضع عناصرها في معسكرات وأماكن تكون تحت سيطرة ومراقبة الحكومة العراقية نفسها.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكدا - خلال اللقاء - التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق.