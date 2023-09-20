وصول مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عبر المتوسط

وصل مئات المهاجرين مجددا على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عبر البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الأربعاء، أن نحو 900 شخص وصلوا أمس الثلاثاء إلى الجزيرة الصغيرة التي تقع بين جزيرة صقلية وشمال أفريقيا.

وقالت الوكالة، إن 171 مهاجرا آخرين وصلوا إلى ميناء لامبيدوسا على متن خمسة قوارب صباح اليوم الأربعاء.

وصارت لامبيدوسا من جديد مركزا للهجرة بعد وصول آلاف المهاجرين إلى الجزيرة الصغيرة على متن قوارب من شمال أفريقيا الأسبوع الماضي.

وفي يوم واحد، وصل أكثر من 5 آلاف شخص إلى الجزيرة، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل خلال فترة 24 ساعة. وأعلنت الجزيرة حالة الطوارئ.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا،" إن مركز الاستقبال الأولي بالجزيرة، والذي يتسع لنحو 400 شخص فقط، لا يزال مكتظا.

ويوجد في المركز أكثر من 1700 شخص، من بينهم نحو 450 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.