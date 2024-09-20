 حرب غزة.. مستعمرون يهاجمون مدرستين في الجبعة جنوب غرب بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. مستعمرون يهاجمون مدرستين في الجبعة جنوب غرب بيت لحم


نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:29 ص

هاجم مستعمرون اليوم الخميس، مدرستين للذكور والإناث في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة لمراسلنا، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت بالحجارة مدرستي ذكور الجبعة الأساسية والتوافق المختلطة الثانوية.

وأضاف مشاعلة أن الهيئة التدريسية في المدرستين أخرجت الطلبة الذين أصيبوا بالهلع، وأمنت وصولهم إلى منازلهم.

يشار إلى ان قوات الاحتلال احتجزت يوم امس، عددا من معلمي ومعلمات المدرستين على الحاجز العسكري المنصوب على مدخل القرية الرئيسي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد بدء الدوام المدرسي.


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