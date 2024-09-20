موسكو: قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين خطوة مهمة نحو الاعتراف بعدم شرعية تصرفات إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد خطوة مهمة نحو الاعتراف بتصرفات إسرائيل غير القانونية.



وقالت الوزارة في بيان: "ننطلق من حقيقة أن اعتماد القرار الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة كان خطوة مهمة نحو اعتراف المجتمع الدولي بالطبيعة غير القانونية للأعمال الإسرائيلية".



وشددت الخارجية الروسية على أن القرار سيسهم في دفع الجهود الرامية إلى وضع إجراءات تصب في مصلحة الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث وتنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن التصويت على القرار تم على خلفية تصعيد غير مسبوق للعنف وإراقة الدماء في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي.

وتابع البيان: "في هذا الصدد، فإننا مضطرون إلى أن نشير مرة أخرى مع الأسف إلى غياب مثل هذه القرارات المهمة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما تعترضه الولايات المتحدة، كما هو معروف استعملت خلال الفترة الماضية حق النقض خمس مرات - غالبا بمفردها - فيما يتعلق بمشاريع قرارات المجلس بشأن وقف إطلاق النار وقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

ويوم الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة 12 شهرا من تاريخه

وأشار من نيويورك إلى أن القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.