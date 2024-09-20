الرئيس التنفيذي لشركة نايكي الأمريكية يعتزم التقاعد

أعلنت شركة نايكي، عملاق الملابس الرياضية الأمريكية، يوم الخميس أن رئيسها التنفيذي جون دوناهو يعتزم التقاعد.

وسيستقيل دوناهو من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي في 13 أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت الشركة.

وسيعود إليوت هيل، الذي عمل لفترة طويلة في نايكي، من التقاعد لتولي المنصبين، وفقا لما ذكرته الشركة.

وكان هيل قد شغل قبل تقاعده في عام 2020 مناصب قيادية رفيعة في نايكي في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مارك باركر:"أنا متحمس للترحيب بإليوت مرة أخرى في نايكي. وبالنظر إلى احتياجاتنا المستقبلية، وأداء الشركة السابق، وبعد إجراء عملية انتقال سلطة مدروسة، توصل المجلس إلى أن خبرة إليوت العالمية، وأسلوب قيادته، وفهمه العميق لصناعتنا وشركائنا، بالإضافة إلى شغفه بالرياضة وعلاماتنا التجارية ومنتجاتنا ومستهلكينا ورياضينا وموظفينا، تجعله الشخص المناسب لقيادة المرحلة التالية من نمو نايكي".

وسيظل دوناهو مستشارا للشركة لضمان انتقال سلس حتى 31 يناير 2025.

وأضاف باركر: "أود أن أشكر جون على مساهماته في نايكي كرئيس ومدير تنفيذي، وكعضو في مجلس الإدارة. وأود بشكل خاص أن أُعبر عن تقديري للدور الذي قام به في قيادة الشركة خلال جائحة كوفيد ودعمه الثابت للاستثمارات التي قامت بها نايكي في مجتمعاتنا حول العالم".