محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث وفاة طفل داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بالبلينا

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- سراج يقدم خالص تعازيه لأسرة الطفل.. ويحيل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق

تقدم اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل "يوسف محمود فوزي"، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر سقوطه في غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بالبلينا.

وقد أحال محافظ سوهاج الواقعة للنيابة العامة للتحقيق والوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسئوليات.

وفور وقوع الحادث، وجه المحافظ المختصين بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث للمتابعة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرة الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كما كلف المحافظ مسؤولي مديرية الصحة بتحديد المسئوليات الإدارية، والتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للمرور على جميع المنشآت والوحدات الصحية لمراجعة كافة التدابير اللازمة لحماية المترددين عليها.