سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل وتنظيم الحركة المرورية بميدان الزراعيين

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها لتعديل وتنظيم الحركة المرورية بميدان الزراعيين، بهدف تسهيل الانتقال وفك التكدس في محيط تقاطع شارعي أحمد عرابي وعبد السلام عارف، حيث تشهد هذه المنطقة زحامًا واختناقات مرورية، خاصة أوقات الذروة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر انطلاقه "غدًا".

وأكد على وجود تنسيق تام بين كافة شركات المرافق والمرور في المنطقة لتذليل أية معوقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الأعمال والانتهاء منها.

رافق السكرتير العام المساعد في الجولة كل من علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب، نائب رئيس المركز، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والمختصون من الوحدة المحلية والطرق والجهات المعنية ذات الصلة.