الجيش الإسرائيلي يوجه تعليمات عاجلة للمستوطنين في الشمال والجولان

أفادت القناة 13 العبرية الخميس، أنه بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنه الجيش الإسرائيلي في لبنان، صدرت تعليمات لسكان العديد من المستوطنات في الشمال بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.



وجاء في أوامر صدرت بعد موجة الهجمات المكثفة قال الجيش الإسرائيلي: "على سكان المستوطنات في الشمال البقاء بالقرب من المناطق المحمية، والحد من التحركات في المنطقة، وتجنب التجمعات والتأكد من إغلاق بوابات منازلهم".





وكانت المستوطنات والمجالس التي طالها الأمر العسكري هي "ميرون جليل والجليل الأعلى ومداخل حرمون ويوسود همالي وهاتسور وروش بينا، وصفد والمطلة، وكذلك مستوطنات شمال الجولان من خط كتسرين وشمالا".

ووصفت ثلاثة مصادر أمنية الهجوم الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية على لبنان حيث تم قصف العشرات من أهداف "حزب الله" في الجنوب، بـ "أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب".

وأفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، مساء اليوم بارتفاع عدد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق القطاع الشرقي وصولا إلى جبل الريحان في قضاء جزين إلى أكثر من 60 غارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وتوعد "حزب الله" إسرائيل بـ"الحساب العسير"، بعد عملية تفجيرات أجهزة "البيجر"، فيما قال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في خطابه اليوم، إن الرد على إسرائيل "آت لا محالة"، وفي المقابل تحشد إسرائيل قواتها على الحدود، ويقول وزير دفاعها إن مركز الثقل في الحرب (التي كانت في غزة جنوبا) انتقل إلى الشمال.