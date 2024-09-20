 الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:01 ص

ضبطت قوات الأمن أسلحة وذخائر في عملية نفذتها القوات الصومالية اليوم الخميس، بالعاصمة مقديشو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) .

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة محافظة بنادر، معلم مهدي  قوله إن قوات الأمن تمكنت ضبط كمية ضخمة من الأسلحة و إيقاف أربعة أشخاص متورطين بتجارتها، حيث عثرت القوات على أسلحة وذخائر في المنزل.

وأضاف القائد: "من غير المقبول بيع الأسلحة غير القانونية في مديريات العاصمة،سنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات “.

وتعد العمليات الأمنية والتمشيط الأمني جزءًا من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي للتهديدات الأمنية التي تشكلها مليشيات الخوارج  والخارجين عن القانون بالبلاد.

 


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