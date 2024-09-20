 جوارديولا: أرسنال سيصبح أقوى كل موسم.. ودي بروين يتحسن - بوابة الشروق
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جوارديولا: أرسنال سيصبح أقوى كل موسم.. ودي بروين يتحسن

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:01 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:01 م

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن أرسنال سوف يصبح أقوى في كل موسم. وذلك قبل مواجهة أرسنال.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال على "ملعب الاتحاد" مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "أرسنال في كل موسم يصبح أقوى، لقد أضاف المزيد من اللاعبين، يمتلكون جودة عالية، في كل موسم يصبحون أفضل وأفضل".

وأضاف: "أرسنال فريق متكامل، يفعلون الكثير من الأشياء في جميع جوانب الملعب، ولهذا السبب كانوا أكبر منافس لنا في الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين".

واستكمل جوارديولا: "دي بروين يشعر بتحسن قليلًا، لكن ليس بعد، سنتدرب غدًا وسنرى، قد يشارك أمام أرسنال".


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