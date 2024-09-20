صحة دمياط: ضبط وإعدام أغذية فاسدة وزيوت مغشوشة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومكتب أغذية إدارة دمياط، حملة على المطاعم والمنشآت الغذائية والحيوية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم المرور على 21 منشأة، منها 16 منشأة تدار بدون ترخيص، و5 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير 50 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وإعدام 350 كيلوغرامًا من الأغذية والزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 40 كرتونة مقرمشات تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها.

وأكد "بدران" على ضبط 90 لترًا من زيت الزيتون المغشوش، بإضافة لون صناعي وزيوت أخرى.

كما تم سحب 8 عينات عالية الخطورة لفحصها بالمعمل، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لمبادرة "بداية بناء إنسان"، من أجل إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للاطمئنان على توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

تم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف وقيادة الدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية، مع الإشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.