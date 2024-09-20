الاحتلال يفرج عن 7 شبان من مخيم الفوار بعد التنكيل بهم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن سبعة شبان بعد أن نكلت بهم، بعد اعتقالهم ضمن عدد كبير من الشبان خلال اقتحامها، يوم أمس، لمخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكر مراسل وفا، أن قوات الاحتلال أطلقت سراح سبعة شبان من مخيم الفوار، وألقت بهم على الطرقات في عدة أماكن بعيدا عن مكان سكناهم، بعد ان نكلت بهم، حيث ظهرت بشكل واضح عليهم جروح وكدمات على أجسامهم، بالإضافة الى عدم قدرة عدد منهم على الحركة.

وقال المتحدث الاعلامي لنادي الاسير أمجد النجار لمراسلنا إن المفرج عنهم تعرضوا للضرب والتنكيل بطريقة وحشية واجرامية، حيث ابقوهم ومكبلين ومعصوبي الاعين، ومنعوا عنهم الماء والطعام.

كما استخدم الجنود مطرقة في ضربهم وحاولوا اقتلاع أسنان أحدهم، كما أشار المفرج عنهم، وفقا للجار.

وأوضح أنه تم تحويلهم الى مستشفى الخليل الحكومي لإجراء الفحوصات نظرا لحالتهم الصحية، خاصة في ظل عدم قدرة بعضهم على الوقوف أو تحريك بعض أطرافهم.

وكان مخيم الفوار تعرض يوم أمس الى عملية اقتحام واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت خلالها حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تضمنت التنكيل بالأهالي وتدمير محتويات منازلهم ومحالهم التجارية.