العثور على سمكة نابليون الزرقاء النادرة نافقة على شواطئ مدينة دهب

عثر مواطنون في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على سمكة نابليون الزرقاء النادرة نافقة على أحد شواطئ المدينة. تعتبر هذه السمكة من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ويحظر القانون البيئي صيدها.

وقد تداول رواد الشاطئ من سكان المدينة صورًا للسمكة النافقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ملقاة على الشاطئ بعد أن قام أحد الأشخاص بإخراجها من البحر. وقال يوسف عبد الباسط، أحد مواطني دهب، إن السمكة الكبيرة شوهدت تطفو على سطح المياه، مما أثار قلق المواطنين. وبعد أن اقترب أحد الأشخاص منها، تبيّن أنها نافقة، فقام بسحبها إلى الشاطئ.

وأكد عبد الباسط أن السمكة لم تُصطد، إذ يدرك سكان دهب أهمية الحفاظ على هذه الأنواع النادرة التي تجذب السياح إلى المدينة للغوص ومشاهدة الأسماك الملونة. كما دعا إلى تنظيم حملات توعية للسائحين وزوار المدينة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر.

من جانبه، أكد مصدر بيئي أن سمكة نابليون الزرقاء ممنوع صيدها، نظراً لكونها مهددة بالانقراض. وتتميز هذه السمكة بحجمها الكبير ولونها الأزرق المميز. وأوضح المصدر أن العديد من المناطق البحرية في دهب تتعرض للصيد الجائر، رغم التحذيرات المستمرة بشأن تأثيره السلبي على الشعاب المرجانية والمخزون السمكي. وأضاف أن السلطات تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يُضبط يصطاد في المناطق المحظورة.

جدير بالذكر أن سمكة نابليون سميت بهذا الاسم؛ بسبب السنام البارز على رأسها الذي يشبه قبعة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت.

يكبر هذا السنام مع تقدم عمر السمكة، التي يمكن أن تعيش حتى 50 عامًا وتزن نحو 200 كيلوجرام. تعتبر هذه السمكة من النوع المسالم الذي يتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان، ويتراوح طولها ما بين متر ونصف إلى مترين. وتتميز بقدرتها الفريدة على تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، وهو أمر لم يتمكن العلماء من تفسيره بعد. تتميز الذكور بألوانها الخضراء والزرقاء، بينما تكون الإناث برتقالية اللون. ونظرًا لتكاثرها البطيء، أصبحت هذه السمكة مهددة بالانقراض، مما يزيد من جاذبيتها للسياح وهواة الغطس في البحر الأحمر.