نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بجثامين الشهداء الثلاثة في بلدة قباطية جنوب جنين.

وافادت مراسلة وفا بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح المنزل، مكان استشهاد 3 شبان، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرجا، ما أدى لاستشهادهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.