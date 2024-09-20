لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين

أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان مساء اليوم بوصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين وسط دعوات بعدم فتحها، فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان.



وأوضحت جويل مارون: "يصل في هذه الاثناء إلى عدد كبير من المواطنين رسائل مشبوهة يتم تداولها مجهولة المصدر".

وجاء في الرسالة المتداولة: "إلى المشتركين الكرام لا داعي للقلق أو الخوف فإن جميع خزائنا مليئة لكل مستحق".



وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان مساء اليوم، حيث وثقت مقاطع فيديو حرائق كبيرة في جبل الريحان بقضاء جزين.



وذكرت أن 52 غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت القطاع الشرقي وصولا إلى جبل الريحان جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما قتل قائد سرية وجندي إسرائيليان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء هجوم بمسيرة مفخخة على "يعرا" وإطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

ويتوعد "حزب الله" إسرائيل بـ"الحساب العسير"، بعد عملية تفجيرات أجهزة "البيجر"، فيما قال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في خطابه اليوم، إن الرد على إسرائيل "آت لا محالة"، وفي المقابل تحشد إسرائيل قواتها على الحدود، ويقول وزير دفاعها إن مركز الثقل في الحرب (التي كانت في غزة جنوبا) انتقل إلى الشمال.