نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن رغبة ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في شراء نادي نانت الفرنسي.

وفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، يريد أرنولد شراء نادي نانت الفرنسي، وقدم أرنولد وتحالفه عرضا لشراء النادي وتصل قيمة العرض إلى 140 مليون يورو.

أوضحت «ليكيب»:" على الرغم من كونه صندوق استثمار إنجليزي يديره والده إلا أن أرنولد يريد أن يصبح مالكا لنادي نانت.

جدير بالذكر أن نادي نانت الفرنسي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، الذي يغيب مؤخرا عن المشاركة في المباريات مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب مصر.