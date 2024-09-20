 ضبط 2 كيلو كوكايين وهيروين داخل أحشاء شخصين يحملان جنسية أجنبية في الجزائر - بوابة الشروق
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ضبط 2 كيلو كوكايين وهيروين داخل أحشاء شخصين يحملان جنسية أجنبية في الجزائر

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 3:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 3:11 ص

وضعت قوات الأمن في ولاية غرداية الجزائرية حدا لنشاط شبكة إجرامية وحجزت ما يقارب 2 كغ مخدرات صلبة من نوع "الكوكايين" و"الهيروين" وتوقيف شخصين يحملان جنسية أجنبية.

وجاءت العملية النوعية إثر نشاط استعلاماتي حول شبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين وترويج المخدرات الصلبة.

وأفضت التحريات الحثيثة إلى تحديد هوية شخصين أجنبيين مشتبه فيهما وتوقيفهما.

وبعد تحويلهما وإخضاعهما لعملية التصوير بالأشعة تبين تواجد كمية معتبرة من الكبسولات داخل أحشائهما.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استخراج 44 كبسولة بوزن إجمالي قدر بـ 980 غراما من مادة الكوكايين من داخل أحشاء المشتبه فيه الأول.

كما تم استخراج 41 كبسولة بوزن إجمالي قدره 925 غراما من مادة الهيروين من أحشاء المشتبه فيه الثاني.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد المخدرات".

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