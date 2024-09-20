تقرير: إسرائيل خططت 15 عاما لعملية تفجير أجهزة بيجر

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر مخابراتية أمريكية قولها إن إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة (بيجر).

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية عن مصدر مخابراتي أمريكي قوله إن "لإسرائيل يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة منتسبين لحزب الله"، مشيرا إلى أن "التخطيط الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما".

وأضاف: "المخابرات المركزية الأمريكية ترددت في استخدام هذا الأسلوب لخطره على الأبرياء"، مشيرا إلى أن "مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء".

هذا ودفع اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد سلسلة التفجيرات الأخيرة لأجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) في لبنان، شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.