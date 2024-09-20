تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين في تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية، تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز، وتضمنت محضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين. ووجه محافظ كفر الشيخ كافة الجهات المعنية، بما في ذلك قيادات مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

كما شدد على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن.