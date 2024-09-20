المركزي التايلاندي: لا ينبغي اتباع البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة

ذكر محافظ البنك المركزي التايلاندي سيثابوت سوتيوارتناروبوت، أن السياسة النقدية للبلاد، سوف تسترشد بالظروف الاقتصادية المحلية ولا ينبغي على البنك المركزي اتباع خفض أسعار الفائدة ، من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم أنه يدرس تداعيات مثل تلك الخطوات على الاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي للصحفيين في بانكوك اليوم الجمعة إن"السياسة النقدية التايلاندية تعتمد على التوقعات وأن بنك تايلاند(البنك المركزي)، يراقب التطورات في الأسواق المالية، حيث مازالت توقعات النمو والتضخم تقترب من توقعاته"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف المحافظ "إذا كانت صياغة السياسة تعتمد على البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الكثير من الضوضاء في السوق، وهو ما لا يريد البنك المركزي رؤيته". وتابع المحافظ "ليس هناك أي حاجة لاجتماع إضافي للجنة السياسة النقدية ، في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الخاصة بأسعار الفائدة للبنك المركزي التايلاندي في 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأبقت اللجنة معدلات الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن بنسبة 5ر2% لمدة عام. وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي إن خفض أسعار الفائدة ربما لا يكون له نفس التأثير الذي يحدثه إعادة هيكلة الديون، حيث أن بعض المقترضين لديهم أسعار فائدة ثابتة.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 50نقطة أساس هذا الأسبوع.