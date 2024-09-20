ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية مموهة بين خيام النازحين في جنوب غزة

أفاد مصدر أمني في قطاع غزة مساء يوم الخميس، بأن أجهزة الأمن التابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع، ضبطت قبل أيام أجهزة تجسس إسرائيلية مموهة ومزروعة بين خيام النازحين جنوب القطاع.



وبحسب ضابط أمن في المقاومة، فإن "مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة، وفي الصورة المرفقة عينه من الأجهزة التي تم ضبطها، وهي على شكل حجر صخري".

ورجح الضابط "قيام مخابرات الاحتلال بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع كواد كابتر، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين"، داعيا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورا بضباط الأمن.

وفي هذا السياق، دعت منصة "الحارس" الأمنية "أبناء شعبنا إلى التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحهما، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.