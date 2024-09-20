 تقارير: إنفانتينو يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة بث مونديال الأندية 2025 - بوابة الشروق
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تقارير: إنفانتينو يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة بث مونديال الأندية 2025

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 7:46 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 7:46 م

يعقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي البث التلفزيوني العالمي في محاولة للحصول على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن التدخل الشخصي لإنفانتينو يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المنظمة العالمية قبل 9 أشهر فقط من انطلاق البطولة.

وتشمل الأندية المشاركة في البطولة فرقًا كبرى مثل ريال مدريد، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وتشيلسي والأهلي، لكن لم تبلغ تلك الأندية حتى اللحظة بالقيمة المالية للمشاركة أو الجوائز المالية المتاحة.

وتشير التقديرات إلى أن بعض الأندية الكبرى قد وضعت ميزانية تتوقع من خلالها تحقيق إيرادات تفوق 50 مليون دولار، في حين لا يزال من غير الواضح كيف سيوفر الفيفا هذه التمويلات.


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