التشيك تجري انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية رغم الفيضانات

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رغم كارثة الفيضانات في شرق جمهورية التشيك، تبدأ اليوم الجمعة انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية التي تستمر يومين .

ومن المقرر اختيار المجالس الجديدة في 13 إقليما، باستثناء العاصمة براغ التي تتمتع بوضع خاص.

وتعتبر الانتخابات مقياسا للمزاج العام قبل انتخابات العام المقبل لاختيار مجلس النواب، المجلس الأدنى بالبرلمان، وهو ما بدوره سيحدد الحكومة المقبلة.

وتدير الأقاليم المدارس والمستشفيات ودور الرعاية وتوزع إعانات الاتحاد الأوروبي.

وتُفتح مراكز الاقتراع من الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة وغدا السبت.

ويختار التشيكيون ثلث أعضاء مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى، كل ست سنوات.

وهذا يعني أن انتخابات المجلس تجرى كل عامين. وسوف تجرى جولة أخرى من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عقب مطلع الأسبوع التالي في حال لم يحصل المرشحون على 50 % من الأصوات.

ولمجلس الشيوخ كلمة في التشريع ويمكنه أن يمنع تعديلات دستورية.

وجاءت مطالبات بتأجيل الانتخابات من المدن والبلديات المتضررة بشدة من الفيضانات.

ولكن حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا رفضتها مستشهدة بطعون قانونية محتملة.

وفي بعض الأماكن ، لا تعمل إمدادات الكهرباء أو شبكات الهواتف المحمولة، كما أن الطرق أصبحت مسدودة والجسور مدمرة.