مستشارة للحكومة الإسرائيلية تقرر عدم تمثيل نتنياهو أمام المحكمة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المستشارة القضائية للحكومة أبلغت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تمثله أمام المحكمة العليا.

وأوضحت القناة أن القضية تتعلق بالتماس ضد رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق بشأن المسئولية عن أحداث 7 أكتوبر الماضي.

ويعارض نتنياهو إقامة هذه اللجنة، وكرر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق المخابراتي في منع معركة "طوفان الأقصى" يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب -باستمرار- بتشكيل اللجنة فورا.

وفي يوليو، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس"، لافتا إلى أن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ونتنياهو.

جاءت هذه التصريحات خلال حفل تخريج ضباط جدد في الجيش الإسرائيلي، حضره نتنياهو أيضا الذي يقود ائتلافا حكوميا يعصف به الخلاف، وقال جالانت إن التحقيق الرسمي "لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية".