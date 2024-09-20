قررت وزارة الاتصال الجزائرية تعليق طباعة يومية "جزائر الغد" فورا وباشرت إجراءات توقيف نشاطها نهائيا طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.



وحسب بيان الوزارة فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 و20 و35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وأفادت في البيان بأن وزارة الاتصال استدعت مدير نشر يومية "جزائر الغد" عادل زكري، وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير التنفيذي للاستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار قردود المؤسس الرئيس المدير العام للصحيفة.



ونشرت الصحيفة المذكورة ملفا صحفيا يحمل عنوان "هَلْ يُخَطْطُ الصَّهَايِنَةُ وَمِحْوَرُ الشَّرْ لاغتيال الرئيس تبون؟"، مشيرة إلى أن مصدرا عليما أفاد بأن "الرئيس تبون معرض فعليا للاغتيال في أي لحظة من طرف قوى الشر".