لقاءات تثقيفية وعروض فنية بثقافة الأقصر

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نظم فرع ثقافة الأقصر عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة، وذلك بالتزامن مع تفعيل مبادرة "بداية".

عُقد في قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أهمية النيل للمصريين"، حيث استهلها العادلي حسان، وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، بتقديم شرح موجز عن المبادرة الرئاسية "بداية" وأهدافها في التنمية المستدامة لأبناء الوطن. تناولت المحاضرة أهمية نهر النيل التاريخية لمصر ودوره كمصدر رئيسي للمياه وحجر أساس حضارتها العظيمة.

كما تضمنت الأنشطة التي أقيمت بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، احتفالية نظمها قصر ثقافة الأقصر بساحة أبو الحجاج بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بدأت الاحتفالية بمحاضرة عن خاتم الأنبياء ألقاها الأديب شعبان شلبي، تلاها محاضرة بعنوان "محبة رسول الله" للشيخ محمد عبده إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البياضية. كما أقيمت أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر سيد صدقي قصيدة بعنوان "على نهج الأحبة في مدح الحبيب".

وفي ختام الفعاليات، قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني مثل "وألقوا علينا بالغناء"، و"عليك صلاة الله"، و"إلى رحاب يثرب"، و"لأجل النبي".

وعلى الجانب الفني، أقام قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز تحت إشراف المدربة نجاح أحمد.