إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إطلاق قرابة 20 صاروخًا من جنوب لبنان، نحو عدة مناطق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

جاء ذلك بعد غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت شقة في أحد المباني السكنية، أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش "رصد قرابة 20 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه عدد من مدن ومستوطنات الجليل الأعلى، انفجر إحداها في شارع 90".

وبحسب الصحيفة، "اعترض الجيش عددا من الصواريخ، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة".

وعقب الهجوم ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مقتضب، أن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة في الضاحية الجنوبية 9 قتلى و59 جريحا، بينهم 8 بحالة "حرجة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه شن غارة جوية "دقيقة" على العاصمة اللبنانية، دون تفاصيل إضافية.

وزادت حدة التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" بعد مقتل 37 شخصا، وإصابة آلاف، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "بيجر" و"أيكوم" يومي الثلاثاء والأربعاء، في أنحاء لبنان.

وحمّلت الحكومة اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات أجهزة الاتصال، وتوعدها الحزب بـ"حساب ‏عسير".

وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، فيما تنصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.