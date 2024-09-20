مسئول إسرائيلي: مستشار كبير لنتنياهو قدم مقترحا جديدا لوقف النار

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قال مسئول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مستشارا كبيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدم لإدارة الرئيس جو بايدن مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين.

ويوم أمس الخميس، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن تل أبيب تعد مقترحا جديدا لاتفاق بشأن قطاع غزة ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل المحتجزين مقابل خروج يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وآخرين من غزة عبر ممر آمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسئولين أمريكيين استبعادهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية قبل نهاية ولاية بايدن في يناير المقبل.

وقال مسئولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون"، إن موافقة إسرائيل وحماس على وقف النار واتفاق إطلاق الأسرى قبل نهاية ولاية بايدن أمر غير متوقع.

وأضاف المسئولون أن "نسبة الفلسطينيين الذين يجب على إسرائيل إطلاقهم لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة نقطة شائكة رئيسية".

وتابعوا أن "الهجوم الذي استمر يومين على حزب الله اللبناني باستخدام أجهزة النداء المتفجرة (البيجر) وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي) وتليها الضربات الجوية الإسرائيلية جعل إمكانية نشوب حرب شاملة أكثر احتمالا مما يعقد الجهود الدبلوماسية مع حركة "حماس".

وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون"، سابرينا سينج للصحفيين- قبل نشر تقرير "وول ستريت جورنال": "أستطيع أن أقول لكم إننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار".