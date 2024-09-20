الشكوك تحوم حول لحاق إيزاك بمواجهة نيوكاسل

أصبحت مشاركة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك مع فريقه نيوكاسل ضد مضيفه فولهام، غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مهددة بسبب معاناته من الإصابة.

وربما يصعد نيوكاسل، صاحب المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، للصدارة بصورة مؤقتة، حال فوزه على فولهام.

وتعرض إيزاك لإصابة في العين والقدم خلال فوز نيوكاسل 2-1 على وولفرهامبتون الأحد الماضي، ومن المرجح أن يتولى أنتوني جوردون، قيادة هجوم الفريق بدلا منه غدا.

وعندما سئل عن حالة إيزاك، قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، في تصريحات صحفية "سؤال جيد، سأعرف المزيد اليوم".

وأضاف هاو "لقد كانت إصابة غريبة في عينه. لقد لامست الكرة عينه، وشعرنا في ذلك الوقت أن هذا هو السبب الرئيسي لخروجه من الملعب".

وأوضح "لقد تعرض لكدمة أخرى في قدمه أيضا، لذا فهو يعاني من إصابتين. لكننا سنتخذ القرار النهائي بشأنه اليوم".