حركة المجاهدين الفلسطينية تشيد بخطاب حسن نصر الله

أثنت حركة المجاهدين الفلسطينية على ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والتي أكد فيها الموقف "الثابت والأصيل من نصرة الشعب الفلسطيني".





وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان: "نثني على ماجاء في كلمة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله والذي أكد فيه الموقف الثابت والأصيل من نصرة الشعب الفلسطيني رغم العدوان والتآمر والخذلان وعظيم التضحيات".



وأضافت: "نشيد مجددا بتضحيات وجهاد الإخوة المجاهدين في حزب الله اللبناني والذين يدفعون من دمهم الطاهر ثمن موقفهم المشرف من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والذي ترتكب حكومة الكيان الفاشية بحقه أبشع جرائم الإبادة الجماعية".

وأوضحت حركة المجاهدين الفلسطينية أن "هذه الرسالة القوية من السيد نصرالله هي رسالة عهد ووفاء لشعبنا المقاوم ورسالة إصرار وتحدي للكيان الصهيوني الذي أصيب بحالة سعار نتيجة الضربات التي يتلقاها من مقاومي الأمة لاسيما في فلسطين ولبنان واليمن والعراق".

وتابعت: "نؤكد دوما وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الأبية، وأن دماءهم الزكية ستكون مع دماء مجاهدي شعبنا والأمة لعنة تلاحق الكيان الصهيوني النازي حتى تجتثه، وسترسم طريق النصر والعزة للأمة بأسرها".

كما أكدت أنها "على ثقة بقدرة المقاومة اللبنانية والإخوة في حزب الله على تجاوز المحن والصعاب، وباستمرار جبهة الإسناد والنصرة لشعبنا من كافة أطراف محور المقاومة مهما بلغ التآمر والعدوان، وواثقون بأن العدو سيدفع الحساب باهظا على جرائمه البشعة بحق شعبنا وأمتنا".

ودعت الأمة و"قواها الحية للتوحد والاصطفاف في معركة الأمة مع الكيان الصهيوني المدعوم من التحالف الأمريكي الغربي"، وأكدت: "لن يرتدع أعداؤنا إلا بالوحدة والمقاومة".