انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحكومة البريطانية؛ بسبب ما قال إنها "رسائل متضاربة" و"قرارات خاطئة"، متهما حزب العمال بـ"تقويض" قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وجاءت الانتقادات بعد تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى تل أبيب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تأتي تلك الاتهامات بالتزامن مع موجة ثانية من تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعاء، في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة الاستدعاء اللاسلكية "بيجر" PAGER خاصة بالجماعة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت الأربعاء، إن حكومة كير ستارمر أرسلت "رسالة مزعجة" إلى حركة "حماس"، بعد أن علّقت مجموعة من تراخيص الأسلحة لإسرائيل.

كما انتقد نتنياهو أوامر الاعتقال المتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بأنها "سخيفة".

وقال نتنياهو، في أول مقابلة له مع صحيفة بريطانية منذ هجوم 7 أكتوبر: "بعد هجوم حماس كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها، ومن المؤسف أن الحكومة الحالية ترسل رسائل متضاربة".

وأضاف: "يقولون إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوّضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال التراجع عن موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي وجهها مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، مع استمرار القتال ضد حركة "حماس".

وكان ستارمر أبلغ البرلمان أن "المسألة الصعبة" المتمثلة في حظر الأسلحة الجزئي كانت "قرارا قانونيا، وليس قرارا سياسيا".

وأوضح أن القرار اتخذ بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية لسلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، لكن توقيت حظر الأسلحة الجزئي تعرض لانتقادات، بعد أيام من سقوط 6 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حماس.

وانتقد نتنياهو هذه الخطوة، مدعيا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأخطار، وتلتزم بصورة كاملة للقانون الدولي"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "في الفترة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصًا للأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من إعدام حماس 6 محتجزين إسرائيليين، مما أرسل رسالة سيئة إلى حماس"، مؤكدا أن "هذه القرارات الخاطئة لن تغير تصميم إسرائيل على هزيمة حماس".

وتابع: "كما يُنظر اليوم إلى موقف بريطانيا البطولي ضد النازيين على أنه كان حاسما في هزيمة البربرية، سيحكم التاريخ أيضاً على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني. ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب، وتضمن مستقبلنا المشترك".