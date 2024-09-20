المجلس القومي للمرأة بدمياط يطلق ورشة عمل لإنتاج الفيديوهات لتسويق الحرف اليدوية للسيدات

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط ورشة عمل تدريبية حول التسويق الإلكتروني وإنتاج الفيديوهات، متضمنة تصميم بوسترات باستخدام برنامج "كانفا". تهدف الورشة إلى دعم السيدات المشاركات في ورش عمل الحرف اليدوية بالمدينة الصديقة للنساء.

وأوضحت منى عبدالله، عضو الفرع ومشرفة أنشطة المجلس، كيفية نشر المنتجات على المنصات الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز فرص بيع منتجاتهن. كما تم التركيز على التطبيق العملي لتصميم بوسترات متحركة واستخدام أدوات وتقنيات برنامج "كانفا" لإنتاج فيديوهات قصيرة تناسب مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام".

وأكدت منى عبدالله أن الورشة شهدت حضور مجموعة من رواد المدينة الذين يتعلمون الحرف اليدوية كخطوة أولى نحو بدء مشاريع صغيرة. وأشارت إلى أن الورش ستستمر يوم الخميس من كل أسبوع حتى الانتهاء من التدريبات، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبإشراف مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.