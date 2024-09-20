محمد صلاح يطارد رقما مميزا أمام بورنموث في البريميرليج

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يطارد محمد صلاح، نجم ليفربول، رقما مميزا أمام بورنموث، عندما يلتقي الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره بورنموث، غدًا السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ويملك صلاح رقما تهديفيا مميزا أمام بورنموث، حيث سجل صلاح 9 أهداف خلال 10 مباريات سابقة بين الفريقين.

ويجد صلاح نفسه أمام فرصة لتعزيز هذا الرقم حال التسجيل، خلال مواجهة بورنموث المقبلة.

وبشكل إجمالي سجل محمد صلاح 3 أهداف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي في 4 مباريات.

يتواجد ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.