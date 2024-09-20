إعلام إسرائيلي: تضرر 300 منزل بالمطلة منذ 7 أكتوبر جراء الهجمات من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن 50 منزلا بمستوطنة المطلة تضررت مساء الخميس، جراء الهجمات الصاروخية من لبنان، ما يرفع عدد المنازل التي تضررت منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 300، وهو ما يعادل نصف منازلها

وأفادت صحفية "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، بأن "تقديرات الأضرار تشير إلى أن 50 منزلا في المطلة (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) تضررت مساء الخميس".

وذكرت الصحيفة أن "300 منزل تضررت بمستوطنة المطلة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات من لبنان، وهو ما يعادل نصف منازلها (المطلة)".

وأمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني شن 17 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل. ويعد هذا أكبر عدد هجمات يشنها الحزب ضد إسرائيل منذ 98 يوما، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عام.

من جانبه، قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة، ديفيد أزولاي، لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنة، أدت لاندلاع عدد من الحرائق والتسبب في أضرار كبيرة لمنازل بها.