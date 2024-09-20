احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين بينهم أطفال، في مبنى بلدية قباطية جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة في اتصال مع "وفا"، إن قوات الاحتلال تحاصر مبنى البلدية منذ ساعات بعد الظهر، ومنعت الطاقم العامل فيه والمراجعين من المواطنين، ويبلغ عددهم 32 شخصا بينهم أطفال، من الخروج من المبنى منذ أكثر من 8 ساعات.

وأضاف أن عدداً من طلاب المدارس من الصفوف الأساسية الخامس والسادس، لجأوا إلى مبنى البلدية عند بداية العدوان على البلدة، ولازالوا محاصرين داخله حتى الآن.

وقال "أبلغنا بالتنسيق لخروجنا في نفس الوقت الذي جرى فيه اخلاء الطلاب من المدارس، لكن تفاجأنا بمنع قوات الاحتلال المتمركزة أمام مدخل المبنى لنا من الخروج. الآن نحن محاصرون منذ نحو 8 ساعات ونسمع اطلاق النار الكثيف في محيط المبنى".

وأكد زكارنة أنه تم إطلاق الرصاص على أحد الموظفين في البلدية وإصابته عندما كان يقف أمام باب المبنى.

وتابع: "المواطنون قلقون على أبنائهم، ونحن على اتصال معهم لمحاولة طمأنتهم، وبالطبع الأطفال يشعرون بالخوف والتعب مع مرور كل هذا الوقت".