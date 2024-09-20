محافظ بني سويف يعلن عن انتهاء الموجة 23 بإزالة 805 تعديات على الأراضي

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة يوم الخميس الماضي، والتي بدأت في 31 أغسطس.

تأتي هذه الموجة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثالثة بلغ 291 حالة، منها 111 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6808 مترًا مربعًا، و180 حالة تعدٍ على 9 أفدنة و19 قيراطًا من الأراضي الزراعية "ملكية خاصة".

وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته على مدار مراحل الموجة إلى 805 حالات، موزعة بين 223 حالة في المرحلة الأولى، و291 حالة في المرحلة الثانية، و291 حالة في المرحلة الثالثة.

كما وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية والوحدات المحلية، لإزالة التعديات وعدم التوقف خلال الفترات الفاصلة بين كل موجة وأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تم تنفيذها بشكل متدرج على 3 مراحل: المرحلة الأولى من 6 إلى 26 يوليو، المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وأخيرًا المرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى الخميس الماضي.