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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس

وفا
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:47 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.


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