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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية تل جنوب غرب نابلس.
وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.