احتفالية دينية بمسجد حواس بالقباري تزامنا مع انطلاق مبادرة بداية

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية احتفالية دينية بمسجد حواس بالقباري اليوم الجمعة، تزامنًا مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاءت الاحتفالية في إطار التعريف بالرسالة النبوية، وكيف كان ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية جديدة لنشر الرحمة والأخلاق.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال كلمته في الاحتفالية أن أعظم احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تعلم كيفية بناء النفس على أخلاقه التي تدعو إلى حسن التعامل مع الآخرين، بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو لونهم.

وشدد على أهمية التعايش السلمي لبناء مجتمع آمن ووطن قويم.

وأشار وكيل الوزارة إلى الحراك الدعوي والأنشطة غير المسبوقة التي تشهدها المديرية احتفاءً برسول الله، حيث أقيمت احتفاليات في عدة مساجد مثل مسجد أولاد الشيخ الجديد في محرم بك، ومسجد الرحمة الكبير بخورشيد، ومسجد التائبين بسيدي بشر قبلي، ومسجد الأبرار بالصفا ك 22، وغيرها.

كما تم عقد 162 مجلسًا للذكر تحت عنوان "بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته"، لتعزيز قيم الأخلاق والتسامح في المجتمع.