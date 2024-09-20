بايدن: التوصل إلى اتفاق وقف النار في غزة لا يزال واقعيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال واقعياً.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "علينا أن نواصل العمل".

وعندما سئل عن تأثير القتال في أماكن أخرى بالمنطقة، قال بايدن: "علينا أن نتأكد من أن سكان شمال إسرائيل، وكذلك جنوب لبنان، قادرون على العودة إلى ديارهم، والعودة بأمان، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وكان البيت الأبيض قال، في وقت سابق، إن الأطراف وافقت بالفعل على 90% من نص الاتفاق، لذا فإن الأمل لا يزال قائماً في تحقيق تقدم، لكن عدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع يتوقعون ألا توافق الأطراف على الإطار الحالي للاتفاق.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "لا يوجد اتفاق وشيك.. لست متأكداً من أنه سيتم إنجازه بأي حال"، مضيفاً: "سيكون من غير المسؤول أن تتخلى الإدارة عن السعي إلى التوصل إلى اتفاق يجلب على الأقل راحة مؤقتة للمنطقة"، لكنه أشار بالوقت ذاته إلى إحباطه من الطرفين.