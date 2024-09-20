تجربة: الحليب علاج لالتهاب القولون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسبب التهاب القولون درجة كبيرة من الإزعاج مع قلة العلاجات الفعالة للقضاء عليه، ولكن دراسة حديثة ذكرت فوائد الحليب والبيض أيضًا في مكافحة ذلك الالتهاب، وفق نتائج تجربة على الفئران.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقًا من مركز ريكن الياباني للعلوم الطبية التكاملية جربوا مستخلصات متوافرة باللحم والحليب والبيض على فئران مريضة بأورام في الأمعاء لمعرفة التأثير.

وجد الفريق أن مادة مولد الضد المسببة لحساسية اللبن والبيض نجحت في تقليل كميات الأورام في أمعاء الفئران ورفع معدلات خلايا تي المناعية التي تعمل على حماية الأمعاء.

وأوضحت الدراسة إمكانية استخدام نفس العلاج على التهابات القولون، ولكن بعد استشارة الأطباء، إذ إن الاكتشاف حديث فيما يتعلق بالفوائد العلاجية لمستخلص الحليب.