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أعداد جريدة الشروق
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إيران: على مجلس الأمن وضع حد لجرائم إسرائيل في المنطقة

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 9:02 م

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن "على مجلس الأمن وضع حد لجرائم إسرائيل في المنطقة عبر إجراءات حاسمة".

وأكد عرفاني أن بلاده تدين عدوان إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وعصر اليوم الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل.

وزادت حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله خلال اليومين الأخيرين، بعد مقتل 37 شخصا، وإصابة آلاف، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية من نوع بيجر وآيكوم في أنحاء لبنان.

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