محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها بعد تطويره الشامل بتكلفة 20 مليون جنيه، تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

يُعتبر المبنى إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث صُمم ليكون مركزًا متكاملًا للرعاية الصحية المتخصصة، ويضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أحمد ياسين، مدير مستشفى حميات بنها، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة بنها.

يتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق، حيث يقدم كل طابق خدمات طبية متخصصة. يضم الطابق الأول وحدة غسيل كلوي متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة عزل لمرضى فيروس B، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى المحافظة.

كما يحتوي على أجهزة متخصصة لغسيل الكلى لمرضى الإيدز والفيروسات الكبدية. بينما تم تخصيص الطابقين الثاني والثالث لوحدتي العناية المركزة، المجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة المراقبة، ومضخات الحقن، وأجهزة التنفس الصناعي، وعربات الإنعاش.

وأكد المحافظ خلال التفقد أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيساهم في تخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى.

كما تفقد المحافظ المستشفى وشاهد سير العمل بالأقسام والرعايات للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المرضى بعد الافتتاح، موجهًا بحسن معاملة المرضى وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أعرب الأطباء العاملون بالمستشفى عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن المبنى الجديد سيمكنهم من تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وأن الأجهزة المتطورة ستساعد في تشخيص وعلاج الحالات المرضية بدقة أكبر.