تين هاج يكشف موقف ثنائي يونايتد من مواجهة كريستال بالاس

أكد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن الثنائي ميسون ماونت وراسموس هويلوند عادا للتدريبات قبل مواجهة كريستال بالاس.
وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "من الجيد عودة الثنائي للتدريبات، سيجب أن نقرر إمكانية مشاركتهما ونحن سعداء بهما".
وأضاف: "خضعا معنا لبعض التدريبات القليلة وسنتخذ القرار النهائي غدا".
وأكمل: "لا يمكننا المقارنة لأننا لم نحظَ أبدا بالقائمة كاملة (في الموسم الماضي) والآن الأمور مختلفة".
وواصل: "لدينا 18 لاعبا قادرا على خوض هذا التحدي هذه المرة، ومن الواضح لنا أن السبت سيكون مختلفا عن خسارتنا 4-0 الموسم الماضي والتي كانت مستحقة".
واختتم "حين تأتي فرصتك يجب أن تستغلها، المدرب يمكنه فقط إشراك 11 لاعبا و5 بدلاء".