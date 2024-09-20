تين هاج يكشف موقف ثنائي يونايتد من مواجهة كريستال بالاس

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أكد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن الثنائي ميسون ماونت وراسموس هويلوند عادا للتدريبات قبل مواجهة كريستال بالاس.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "من الجيد عودة الثنائي للتدريبات، سيجب أن نقرر إمكانية مشاركتهما ونحن سعداء بهما".

وأضاف: "خضعا معنا لبعض التدريبات القليلة وسنتخذ القرار النهائي غدا".

وأكمل: "لا يمكننا المقارنة لأننا لم نحظَ أبدا بالقائمة كاملة (في الموسم الماضي) والآن الأمور مختلفة".

وواصل: "لدينا 18 لاعبا قادرا على خوض هذا التحدي هذه المرة، ومن الواضح لنا أن السبت سيكون مختلفا عن خسارتنا 4-0 الموسم الماضي والتي كانت مستحقة".

واختتم "حين تأتي فرصتك يجب أن تستغلها، المدرب يمكنه فقط إشراك 11 لاعبا و5 بدلاء".