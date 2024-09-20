أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد العتيقي بشباس الملح بمركز دسوق على مساحة 400 متر وبتكلفة 9 ملايين جنيه، وسط فرحة الأهالي.

حضر الافتتاح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة دسوق بحري، إلى جانب علماء الأزهر والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الفعاليات التي تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، في إطار جهود مكثفة لإنجاز أعمال الإحلال والتجديد لجميع المساجد، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المساجد هي بيوت الله ومنارات للعلم والمعرفة، ولا يقتصر دورها على الصلاة فقط، بل تشمل نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

كما دعا أئمة المساجد إلى مواصلة جهودهم في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني أن جميع المساجد في المحافظة التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويجعلها واحة للأمن والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن في العالم الإسلامي.